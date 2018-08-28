У школі вимагають медичну картку – що робити

З березня 2018 року медичні картки для прийняття дитини до школи не потрібні.

Про це нагадала батькам у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Якщо ви прийшли до школи, а від вас вимагають Медичну карту дитини (форма № 026/о) – документ на купу сторінок, що заповнювався від руки медиками та зберігався у школі, скажіть, що його скасували, – радить вона.

За її словами, діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого сімейного лікаря або педіатра, та отримати стандартні довідки:

1. Довідка форми №086-1/о – Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;

2. Довідка форми №063/о – Карта профілактичних щеплень.

Супрун також наголосила, що усі послуги у педіатра чи сімейного лікаря, з яким ви підписали декларацію для дитини, безкоштовні.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я запропонувало скасувати щорічні медогляди для державних службовців.

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