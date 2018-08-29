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Кір в Україні: за тиждень захворіло понад 500 осіб

За 34-й тиждень 2018 року в Україні на кір захворіло 538 людей. Це на 12,5% менше, ніж попереднього тижня.

Вакцина

Другий тиждень поспіль в Україні спостерігалося значне зниження захворюваності на кір, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

За 34-й тиждень 2018 року на кір захворіло 538 людей – 245 дорослих і 293 дитини. Це на 12,5% менше ніж попереднього тижня.

Загалом із початку року на кір захворіли 29953 людини – 12245 дорослих і 17708 дітей.

Читайте: Спалах кору в Україні. Як не захворіти (ІНФОГРАФІКА)

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (5830 людей), Закарпатській (3014 людей), Івано-Франківській (2757 людей), Одеській (всього 2355 людей), місті Києві (всього 2098 людей) та Тернопільській (всього 1606 людей) областях.

З початку року від ускладнень кору померло 13 людей – 9 дітей і 4 дорослих.

Раніше в Україні розпочали безоплатну вакцинацію від кору дорослих – тих, хто ще не отримав щеплення та належить до груп підвищеного ризику.

Фото: Dreamstime

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