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Магнітні бурі у вересні – небезпечні дати

У вересні очікуються 6 магнітних сплесків, які прирівнюються до магнітної бурі рівня G1.

Про це повідомили у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.

Читайте: Календар магнітних бур на 2018 рік (ІНФОГРАФІКА)

Відзначається, що бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи – слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати – невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, наземні системи – полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Нагадаємо, у 2018 році Землю очікують 20-35 геомагнітних бур, серед яких 2-4 великі та дуже великі.

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