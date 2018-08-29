Провокує рак та інсульт! Вчені назвали небезпечну дієту

Низьковуглеводні дієти, які раніше були визнані частиною здорового способу життя, насправді збільшують ризик передчасної смерті.

Таких висновків дійшли вчені Медичного університету у Лодзі (Польща), повідомляється у прес-релізі на EurekAlert! В установі було проведено довготривале дослідження, яке проходило у 1999-2010 роках і об’єднало 24 825 добровольців із середнім віком близько 47 років.

Фахівці вивчали зв’язок між низьковуглеводним харчуванням і смертністю від різних причин, включаючи ішемічну хворобу серця, цереброваскулярні захворювання (інсульт) і рак.

Виявилося, що для прихильників “здорової” дієти ризик передчасної смерті збільшується на 32% (за період спостереження у 6,4 років) у порівнянні зі середньостатистичним показником. При цьому ризик загибелі від хвороб серця, інсульту і пухлин збільшувався на 25-51%. Цей зв’язок виявився найбільш вираженим у літніх людей, які не страждають на ожиріння.

– Низьковуглеводне харчування збільшує ризики за окремими причинами смерті, включаючи ішемічну хворобу серця, інсульт і рак. Цієї дієти слід уникати, – сказав професор Мацей Банах, який брав участь у дослідженнях.

Вчені пояснили, що однією з можливих причин таких результатів є збільшення споживання тваринного білка і жирів, а також недостатнє надходження в організм клітковини й інших речовин рослинного походження.

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