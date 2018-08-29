Скандал в Охматдиті. Рятувати дітей їдуть іноземні лікарі

Для безперебійної роботи відділення трансплантації кісткового мозку (ТКМ) лікарні Охматдит залучать іноземних лікарів.

Для забезпечення безперебійної роботи відділення трансплантації кісткового мозку (ТКМ) Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит МОЗ має намір залучити іноземних лікарів, які надаватимуть дистанційні та виїзні консультації.

– Уже отримано підтвердження від фахівців із клінік Литви та Італії, також розробляється план стажування українських лікарів у найкращих клініках ЄС, – зазначили у відомстві.

У МОЗ уточнили, що після звільнення низки лікарів у відділенні ТКМ залишилася половина штату, тому навантаження на працівників на деякий час збільшиться.

Для забезпечення безперервного процесу лікування пацієнтів, навантаження із проведення лабораторних досліджень розподілять на кілька столичних медзакладів.

Також керівництво Охматдиту підготувало програму для молодих лікарів, які хочуть вчитися на трансплантологів у найкращих закордонних фахівців і працювати в головній лікарні країни.

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Нагадаємо, 17 серпня керівництво Охматдиту звільнило заввідділенням ТКМ Олега Рижака після службової перевірки щодо раціональності замовлення і використання ліків, у результаті якої були виявлені порушення.

Світлана Донська була звільнена 20 серпня після відмови від посади лікаря-гематолога педіатричного відділення КДП Охматдиту, запропонованої у зв’язку з реорганізацією центру. Слідом за нею заяви про звільнення написали ще низка лікарів.

Наказ про реорганізацію Центру дитячої онкогематології і ТКМ, затверджений МОЗ для покращення якості надання медичних послуг, а також запобігання випадків розкрадання медикаментів набув чинності 20 серпня.

До слова, в березні сімом співробітникам лікарні Охматдит оголосили підозру через присвоєння ліків на 8 млн грн.

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