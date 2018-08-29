Українцям загрожують три штами грипу. Чи є вакцини?

У новому епідсезоні, який почнеться у жовтні і триватиме до травня 2019 року, прогнозують три штами вірусу грипу – Мічиган, Сінгапур та Колорадо.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

– Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, які ймовірно будуть циркулювати в Україні в новому епідсезоні, є: вірус, подібний A/Michigan/45/2015(H1N1) pdm09; вірус, подібний A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2); вірус, подібний B/Colorado/06/2017, – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що вже перереєстровані вакцини відповідного штамового складу проти грипу.

– Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, друга вакцина завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали по третій вакцині знаходяться на розгляді в Державному експертному центрі, – кажуть у МОЗ.

У відомстві також запевняють, що кожен українець зможе придбати вакцину в аптеці, де вони будуть доступні протягом місяця.

Читайте: Обережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення

Раніше Міністерство охорони здоров’я склало список препаратів, які не слід призначати для лікування респіраторних інфекцій.

Фото: pixabay.com