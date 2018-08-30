Лікувальний напій від інфаркту та інсульту

Какао – дуже корисний для здоров’я продукт, який зменшує ризик виникнення інфарктів і інсультів, поліпшує функції мозку, бореться з депресією і багато іншого.

Згідно з результатами досліджень, какао дійсно містить важливі сполуки, які можуть позитивно вплинути на здоров’я, пише Ukr.Media.

Так, какао-порошок, якщо його вживати як складову продуктів харчування сприяє зменшенню хронічного запалення в організмі і зниженню високого кров’яного тиску.

У той самий час какао-порошок багатий на поліфеноли, що, зі свого боку, сприяють зниженню запалення в організмі і поліпшують рівень холестерину, а також відіграють певну роль у запобіганні вікової дегенерації.

Правда, обробка какао вушоколаді або інших продуктах може істотно знизити вміст поліфенолів.

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