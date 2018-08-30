Отруєння на поминках у Луцьку: у постраждалих виявили сальмонельоз

У п’ятьох осіб, що отруїлися на поминальному обіді в кафе Луцька з 19 по 21 серпня, діагностували сальмонельоз.

За результатами лабораторних досліджень підтверджено діагноз сальмонельоз у п’ятьох осіб, які отруїлися в кафе Луцька та були госпіталізовані з 19 по 21 серпня, повідомляє ДСНС.

– 29 серпня за результатами лабораторних досліджень підтверджено діагноз сальмонельоз у п’ятьох осіб, із них двоє дітей (2001 та 2008 р. н.), яких із 19 по 21 серпня госпіталізували до обласної інфекційної лікарні після вживання продуктів харчування на поминальному обіді в кафе Фора (м. Луцьк), – йдеться у повідомленні.

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В осередку захворювання проводять комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває на контролі Управління ДСНС у Волинській області.

Ми вже писали, як вберегтися від небезпечних бактерій і не підхопити ботулізм, сальмонельоз, дизентерію та ешеріхіоз.

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