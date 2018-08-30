Рак і стрес: МОЗ виступило проти лінійок у школах

Уляна Супрун назвала шкільні лінійки “пережитком радянської традиції”.

МОЗ не рекомендує проводити шкільні лінійки – вони небезпечні для здоров’я дітей.

Про це у своєму Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона назвала шкільні лінійки “пережитком радянської традиції” і зазначила, що в західних країнах їх немає, тому що це “шкідливо насамперед з медичної точки зору”.

За будь-якої погоди – сонячної або хмарної – небезпечні ультрафіолетові промені, і їхня найбільша активність найчастіше доводиться на час проведення шкільних лінійок, пояснює Супрун. На її думку, всього 15 хвилин під їхнім прямим випромінюванням збільшує ризик виникнення раку шкіри і деяких порушень зору.

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Супрун зазначила, що лінійки теж не на користь психічному здоров’ю.

– Скупчення незнайомців та ще й із не зовсім зрозумілою метою викликає у дітей стрес, особливо у найменших школярів, – пише міністр.

– Тому МОЗ України однозначно не рекомендує проводити лінійки. Чи не краще замінити їх цікавими, інтерактивними уроками? – підкреслила Супрун.

До слова, Факти ICTV підготували варіанти, де можна вигідно придбати шкільну форму дитині.