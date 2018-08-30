В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування препарату Вода для ін’єкцій через непередбачувану побічну реакцію.
Відповідний документ опублікувала Держслужби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками.
– Тимчасово заборонили реалізацію та застосування препарату Вода для ін’єкцій, серії 81009003, розчинник для парентерального застосування, по 2 і 5 мл в ампулі по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в пачці, українського виробництва, через непередбачувану побічну реакцію, – йдеться у тексті.
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Всі аптеки повинні помістити даний препарат у карантин до наступного розпорядження.
В Україні заборонили Воду для ін’єкцій on Scribd
Нагадаємо, Вода для ін’єкцій використовується для приготування стерильних розчинів дозованих лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньовенного, внутрішньом’язового введення.
Раніше в Україні тимчасово заборонили продавати спрей від нежитю Назо-спрей.
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