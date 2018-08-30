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В якій країні найвища смертність від алкоголю

Найвища у світі смертністю від зловживання алкоголем у Китаї. На другому місці йде Індія, а на третьому – Росія.

Відповідно до цього дослідження, які опубліковані медичним журналом The Lancet, в 2016 році в Китаї через це загинули 59 тисяч жінок і 650 тисяч чоловіків, повідомляє The Global Times.

Індія – на другому місці зі своїми 42 тисячами жіночих смертей і 290 тисячами чоловічих.

Третє місце в рейтингу зайняла сусідня Росія. Там за 2016 рік від шкідливої звички померли 43 тисячі жінок і 180 тисяч чоловіків.

Алкоголь — одна з головних причин проблем зі здоров’ям у мешканців планети. Згідно з результатами роботи, із зростанням вживання алкоголю зростає і загальний рівень смертності, особливо від онкологічних захворювань.

Разом з тим ризик проблем зі здоров’ям знижується тільки при повному припиненні вживання спиртного.

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До слова, алкогольна культура Китаю різноманітна, в країні п’ють як пиво і вино, так і різновиди міцного алкоголю байцзю, близького до горілки.

Як і в інших країнах, алкоголь в Китаї грає роль каталізатора спілкування, тому китайці випивають в компанії, під час свят.

Крім того, існує практика “обмивання” укладеної угоди спиртним.

Нагадаємо, чому не можна змішувати алкоголь і енергетики.

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