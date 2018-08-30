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Вилікували запущену стадію! Вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

Дослідники з Гонконзького університету змогли вилікувати “запущену” стадію злоякісної пухлини молочної залози.

У результаті експерименту вчені змогли виявити і заблокувати особливо важливий елемент – фермент, який бере участь у формуванні хвороби і відповідає за резистентність раку до хіміотерапії, пише Medicalxpress.

У ході досліджень перспективних протиракових препаратів вчені вирішили використовувати для лікування сполуки родію, які блокують активність лізин-специфічної деметилази 5А (KDM5A), здатної посилити стійкість пухлин до лікування ліками. Результати досліджень показали, що використання препаратів на основі металів здатне блокувати активність і поширення ракових пухлин навіть на критичних стадіях з метастазами.

Також вчені вважають, що даний засіб менш токсичний і не здатний завдати істотної шкоди людському здоров’ю, на відміну від ліків, в основі яких лежить цисплатин і доксорубіцин – традиційні протиракові препарати з великию кількістю побічних ефектів.

На даний момент відомо, що щороку у всьому світі через рак молочної залози помирає 521 тис. жінок. Дослідження вчених допоможуть створити нові ліки для лікування людей, хворих раковими пухлинами.

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До речі, вчені, за допомогою експериментальної процедури, змогли врятувати жінку від раку грудей у термінальній стадії.

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