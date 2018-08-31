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В Україні заборонили вакцину з Франції

В Україні заборонили вакцину Пентаксим, яку випустила французька компанія Санофі Парстер С.А.

Її випустили для російського ринку і вивезли в Україну з порушенням вимог законодавства.

Про це повідомили у Держлікcлужбі, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Відповідна інформація про виявлення цієї вакцини в обороті на території України надійшла від компанії Санофі Авентіс Україна 28 серпня.

Всі аптеки повинні знищити даний препарат або повернути його виробнику.

Читайте: У Китаї дефектними виявилися сотні тисяч вакцин для дітей

До речі, у Києві дитині ледь не зробили смертельно-небезпечний укол замість вакцини.

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