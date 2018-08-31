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Врятує від тисяч смертей! Вчені створили унікальний препарат

Американські вчені розробили знеболююче AT-121, яке сильніше за морфін, не викликає звикання і небезпечних побічних ефектів.

Зазначається, що препарат допоможе скоротити число смертей, викликаних залежністю від обезболюючих ліків і їх передозуванням, пише видання Science Alert.

Випробування показали, що AT-121 надавав знеболюючу дію подібно морфіну при концентраціях у сто раз нижчих, ніж зазвичай.

Більше того, препарат був здатний знизити рівень залежності тварин від оксикодону – напівсинтетичного опіоида. Високі дози AT-121 не викликали пригнічення дихання і порушення у діяльності серцево-судинної системи.

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До речі, раніше американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.

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