Врятує від тисяч смертей! Вчені створили унікальний препарат

Американські вчені розробили знеболююче AT-121, яке сильніше за морфін, не викликає звикання і небезпечних побічних ефектів.

Зазначається, що препарат допоможе скоротити число смертей, викликаних залежністю від обезболюючих ліків і їх передозуванням, пише видання Science Alert.

Випробування показали, що AT-121 надавав знеболюючу дію подібно морфіну при концентраціях у сто раз нижчих, ніж зазвичай.

Більше того, препарат був здатний знизити рівень залежності тварин від оксикодону – напівсинтетичного опіоида. Високі дози AT-121 не викликали пригнічення дихання і порушення у діяльності серцево-судинної системи.

Читайте: Вилікували запущену стадію! Вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

До речі, раніше американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.