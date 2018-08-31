PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Викликає кровотечу! Розвінчаний міф про користь популярного препарату/

Викликає кровотечу! Розвінчаний міф про користь популярного препарату

Один з найпопулярніших знеболюючих і протизапальних препаратів – аспірин – не лише некорисний, а й навіть небезпечний.

Такі висновки дослідження, проведеного у Бостоні (США), повідомляє CBS.

Результати експерименту були оприлюднені у Мюнхені на зустрічі Європейського товариства кардіологів і опубліковані у журналі New England Journal of Medicine.

Згідно з даними дослідження, нізкі дози аспірину (100 міліграмів на день) допомагають запобіганню повторних серцевих нападів та інсультів, але майже не впливають на виникнення перших випадків у тих, хто раніше не мав таких проблем. При цьому він ніяк не допомагає курцям і людям з хронічними захворюваннями, гіпертонікам і діабетикам.

Більш того, останнім препарат протипоказаний, оскільки є  ризик серйозної кровотечі – шлункової, кишкової, носової, диспепсії, рефлюксу або болів у животі. Не допомагає виправити ситуацію і паралельний прийом риб’ячого жиру.

Не допомагає аспірин і у процесі запобігання раку.

Читайте: Врятує від тисяч смертей! Вчені створили унікальний препарат

До речі, є лікувальний напій від інфаркту та інсульту

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Врятує від тисяч смертей! Вчені створили унікальний препарат
Спрей від нежитю
В Україні заборонили популярний спрей від нежитю
Ліки
Гліцин та Атаракс. Аптеки знімають з продажу незареєстровані ліки (СПИСОК)
В Україні заборонили 2 популярних медпрепарати
Дарниця продовжує заробляти на ексклюзивній торговій марці ПАТ Фармак
Ексклюзивне право Фармак на Корвалол Corvalolum підтверджено
Одеська обласна лікарня закупила ліки на 40% дешевше ніж Міністерство охорони здоров’я
Ліки
У США невиліковно хворим дозволили приймати експериментальні ліки
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка