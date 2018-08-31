Викликає кровотечу! Розвінчаний міф про користь популярного препарату

Один з найпопулярніших знеболюючих і протизапальних препаратів – аспірин – не лише некорисний, а й навіть небезпечний.

Такі висновки дослідження, проведеного у Бостоні (США), повідомляє CBS.

Результати експерименту були оприлюднені у Мюнхені на зустрічі Європейського товариства кардіологів і опубліковані у журналі New England Journal of Medicine.

Згідно з даними дослідження, нізкі дози аспірину (100 міліграмів на день) допомагають запобіганню повторних серцевих нападів та інсультів, але майже не впливають на виникнення перших випадків у тих, хто раніше не мав таких проблем. При цьому він ніяк не допомагає курцям і людям з хронічними захворюваннями, гіпертонікам і діабетикам.

Більш того, останнім препарат протипоказаний, оскільки є ризик серйозної кровотечі – шлункової, кишкової, носової, диспепсії, рефлюксу або болів у животі. Не допомагає виправити ситуацію і паралельний прийом риб’ячого жиру.

Не допомагає аспірин і у процесі запобігання раку.

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До речі, є лікувальний напій від інфаркту та інсульту