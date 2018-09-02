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Безпечна доза алкоголю – Супрун розвіяла ще один міф

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про безпечну дозу алкоголю.

Алкоголь

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook про міф щодо безпечної дози алкоголю та про те, чим він небезпечний.

– Нещодавно один із найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати дослідження впливу алкоголю на здоров’я людини від науковців міжнародної колаборації Global Burden of Diseases. Висновок – безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю призводить до втрати здоров’я та життя, – написала Супрун.

Масштабне дослідження охопило близько 28 млн людей. За його результатами, саме алкоголь є головною причиною смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та 7 причиною для всіх вікових груп у світі.

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– Результати дослідження суперечать багатьом рекомендаціям щодо переваг для здоров’я споживання алкоголю в помірних дозах. Те, що мінімальне вживання алкоголю трохи знижує захворюваність на ішемічну хворобу серця, не перекриває його шкоди від інших хвороб у довгостроковій перспективі. Тобто всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються його згубними властивостями, – підсумувала Супрун.

До слова, найвища у світі смертність від зловживання алкоголем у Китаї.

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