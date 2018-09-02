Післявідпускний синдром – Супрун розповіла, як зменшити стрес

Більше 75% всіх заяв про звільнення пишеться саме після відпустки, при цьому понад 35% працівників звільняються в перший тиждень після повернення з відпочинку.

Про це виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

– Вам знайомий післявідпускний синдром? Коли відпустку або канікули вже закінчилися, в повітрі відчувається осінь, а разом з нею передчуття напруженої та інтенсивної роботи, що не всі сприймають це як – “нарешті, вже набрид цей відпочинок!” Багатьом хотілося б продовжити безтурботне життя. Тому момент переходу до звичного робочого ритму може бути досить стресових, – написала вона.

Супрун радить правильно харчуватися, добре висипатися, знайти час на дистанціювання від джерел стресу, тобто бути наодинці або поспілкуватися з приємними людьми.

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Також не варто переживати, якщо з робочими планами поки не виходить; якщо під час роботи ви переважно сидите, займіться чимось активним в інший час; по можливості не варто брати на себе відразу складні завдання, краще почати з простих справ.

Супрун рекомендує робити перерви кожні 2-3 години на 10-15 хвилин, а також порадувати себе чим-то після роботи або навчання.

– Насамперед потрібно входити на роботу і навчання поступово, уникаючи різкого зміни темпу і наповненості життя, – підсумувала вона.

До речі, раніше Супрун розвінчала 5 міфів про артеріальний тиск.

Фото: dreamstime.