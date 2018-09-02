Як поліпшити здоров’я – 5 маловідомих способів

Здоров’я є найважливішим, що є у людини, тому багато хто намагається за ним стежити і, якщо є можливість, покращувати. Існують способи, про які мало хто знає і ефект від них не менший, ніж від традиційних.

Про це розповіла лікар-нейрохірург Софія Світлична, передає Clutch.

Вона назвала 5 маловідомих способів, які покращать стан здоров’я:

1. Виключіть з раціону білий хліб, замініть на чорний.

У чорному хлібі багато вітамінів групи В, корисних для центральної нервової системи. Одна скибочка білого хліба містить 4 ложки цукру. Цукор руйнує колаген в нашій шкірі, що веде до швидкого візуального старіння і сітки зморшок на обличчі. Цукор сприяє гнійничковим захворювання і послаблює імунітет, оскільки бактерії і віруси обожнюють вуглеводи. Зв’язок цукру з карієсом та ризиком захворіти діабетом очевидні.

2. Вживати квітковий пилок.

За словами фахівця, це природне джерело вітамінів.

– Якщо у Вас немає алергії, по 1 чайній ложці в день. Вона продається в магазинах з медовою продукцією, – сказала Світлична.

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3. Пити мінеральну воду типу Боржомі, Єсентуки щонайменше двічі на тиждень.

– Гідрокарбонатний склад води змінює реакцію крові у лужний бік, тобто лужним кров. Це знижує ризик онкологічних захворювань, – пояснює експерт.

4. Варто щодня робити собі самомасаж, розтираючи тіло руками.

– Ця проста процедура покращує рух лімфи, зменшує набряки. Один самомасаж не допоможе. Краще 40 раз по разу, ніж ні разу 40 разів! Маленьке щоденне зусилля протягом 5 хвилин дасть вам незаперечні переваги перед тими, хто цих зусиль не докладає. Лінь – це рак свободи, – підкреслює медпрацівник.

5. Не слід забувати і про жарти з посмішкою, оскільки позитивний настрій покращує пам’ять та увагу, а також знижує ризик нещасних випадків і фатальних помилок.

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Фото: dreamstime.