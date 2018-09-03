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Брехати корисно для мозку – вчені

Уміння брехати в дитинстві підвищує деякі здібності мозку і дозволяє краще розуміти людей.

Про це повідомляють вчені з Торонтського університету в Канаді, пише Medical Xpress.

Дослідження доктора Канг Лі і його співавторів з Китаю, Америки і Сінгапуру доводять корисність вміння обманювати.

Діти, які вдаються до брехні, перевершують своїх однолітків в когнітивному розвитку.

У дослідженні взяли участь 42 дитини віком близько 3,5 років з Китаю. Дітей поділили на дві команди з рівною кількістю дівчаток і хлопчиків.

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Діти ховали в одній руці солодощі, а дорослі намагалися вгадати, де частування. Контрольна група грала чесно, а другу навчили брехати, щоб завжди вигравати.

Психологічні тести після цієї гри показали, що “шахраї” стали краще розрізняти наміри людей. Також вчений стверджує, що брехня – це необхідна частина дорослішання, і чим раніше дитина навчиться обманювати, тим краще.

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