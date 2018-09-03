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Сезон грипу в Україні: очікуються 3 небезпечні віруси

Сезон грипу починається в жовтні і цього року в Україну прийдуть 3 віруси.

Вакцина

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила у Facebook, що цього року в Україну повинні прийти 3 віруси.

Прогнози World Health Organization говорять про те, що в Україну повинні прийти:

  • вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
  • вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
  • вірус, подібний B Colorado/06/2017.

– Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, інша завершила процес спеціалізованої експертизи, матеріали по третій вакцині знаходяться на розгляді у Державному експертному центрі, – повідомила Супрун.

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Вакцини будуть доступні в аптеках, де їх можна буде придбати і зробити щеплення в закладі охорони здоров’я.

Можливо, вакцини можна буде отримати безкоштовно, якщо ваша організація або місцева влада вирішать їх закупити.

За словами Супрун, вакцина – це надійний засіб, щоб зменшити ризики захворіти і уникнути серйозних ускладнень.

До слова, в Україні заборонили вакцину Пентаксим. Її випустила французька компанія Санофі Парстер С.А.

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