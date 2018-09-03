Вчені виявили нову небезпеку фізичних навантажень

Вчені дійшли висновку, що фізичні навантаження можуть бути смертельно небезпечними.

Вчені з університету Британської Колумбії дійшли висновку, що фізичні навантаження можуть бути смертельно небезпечними, пише MedicalXpress.

Вчені вивчили дані близько 800 атлетів віком 35 років і старше, які займалися мінімум три дні на тиждень з середніми або високими навантаженнями.

Виявилося, що кожен восьмий спортсмен страждає серцево-судинними захворюваннями, а у 10 осіб навіть виявили важкі порушення функцій коронарної артерії, симптоми яких ніяк не виявлялися.

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