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Який сезонний плід очищає шлунок та підвищує статевий потяг

Баклажан є чудовим сорбентом і добре очищає шлунок людей.

Баклажан

Дієтолог Наталія Суслова розповіла, що баклажан є тим сезонним плодом, який добре очищає шлунок та підвищує статевий потяг, передає Експрес Online.

– Завдяки багатій волокнистій структурі баклажан — чудовий сорбент, отож добре очищає шлунок та загалом організм. Ця ягода оптимізує роботу печінки, стимулюючи вироблення жовчі. Баклажани також запобiгають розвитку подагри, склерозу судин та остеопорозу, а ще допомагають зміцнити імунну систему. Мало хто знає про здатність їх пригнічувати неконтрольоване розростання нових кровоносних судин в організмі, що може призвести до розвитку виразок і серцево-судинних хвороб, – сказала дієтолог.

Крім того, баклажан є афродизіаком, який стимулює сексуальне бажання. Також у ньому великий вміст заліза, тому він є корисним для людей з анемією.

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До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як зменшити стрес під час післявідпускного синдрому.

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