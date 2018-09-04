Довідку не купиш: в Україні запустили реєстр медоглядів

В Україні з вересня 2018 року розпочала свою роботу єдина електронна система професійних медичних оглядів.

Про це повідомила у вівторок прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Відзначається, що подібне нововведення має впорядкувати професійні медогляди і унеможливити підробку медичних довідок і санітарних книжок.

– Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, і декретованих осіб – вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі. Тепер такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – надійно захищеній електронній системі, – сказано в повідомленні.

Крім цього, в МОЗ зазначили, що такі огляди українці проходитимуть виключно в установах охорони здоров’я, а їхні дані будуть автоматично відображатися в електронній системі. Довідку-дублікат про проходження медогляду можна буде отримати безкоштовно.

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Планується, що з часом єдиний реєстр медоглядів буде інтегровано в систему Електронне здоров’я. Зараз же запущено мобільний додаток Медичні огляди, за допомогою якого контролюючі органи перевірятимуть легітимність конкретного медогляду.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я представило оновлені санітарні правила для шкіл.