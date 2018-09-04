Як правильно їсти, щоб прожити довше

Обмеження прийому їжі 10-годинним інтервалом допомагає зберегти здоров’я і потенційно продовжити життя навіть при порушенні біоритмів.

Прийом всієї денної норми калорій протягом 10 годин допомагає компенсувати проблеми метаболізму, викликані порушенням добового циклу.

До такого висновку дійшли вчені з Інституту Солка в Каліфорнії, їхні дослідження опубліковано в журналі Cell Metabolism.

У низки тварин, в тому числі і людей, є гени, які підтримують циркадні ритми. Ті, в свою чергу, відповідають за активацію різних генів протягом доби. Зокрема, вони “включають” гени травлення вднень ​​і гени клітинного ремонту вночі.

У деяких людей через захворювання, зміни часових поясів, а часто просто через похилий вік ці ритми порушуються. У цьому випадку організм не може самостійно зберігати баланс між часом на перетравлення їжі та часом на підтримку функцій метаболізму, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.

Читайте: Як поліпшити здоров’я – 5 маловідомих способів

Дослідники відключили у мишей гени, що відповідають за підтримання циркадних ритмів, і розділили гризунів на дві групи. Першій надали цілодобовий доступ до їжі, другій – тільки протягом 10-годинного вікна. У результаті у мишей з першої групи діагностували діабет, ожиріння і жирову хворобу печінки. Друга група залишилася здоровою, хоча склад їжі та калораж у гризунів з обох груп був ідентичний.

До слова, інші вчені назвали сезонний плід, який очищає шлунок та підвищує статевий потяг.