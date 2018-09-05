5 порад, як пережити осінь без шкоди для фігури та настрою

Переїдання – одна з найбільших осінніх загроз. Так само не слід засідати на три місяці на диван.

Осінній раціон більшості людей багатий не фруктами й овочами, а булочками та м’ясом. Такий підхід до харчування – неправильний, пише Фокус.

Не варто заїдати осінню депресію солодким або запивати алкоголем. Так само не слід засідати на три місяці на диван. Більше прогулянок на свіжому повітрі – прекрасні ліки від нудьги та профілактика застудних захворювань.

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5 загроз, які щоосені чекають людей

1. Переїдання

Коли настають холоди і осіння депресія набирає силу, багато хто навіть не помічає, як починає більше їсти, — щоб зігрітися, підняти собі настрій.

2. Диванне життя

Похмура погода, знижений тонус, поганий настрій — усе це змушує людей менше рухатися, більше часу проводити в кріслі або на дивані перед телевізором.

3. Неправильне харчування

Восени стає менше свіжих овочів і фруктів. Але з якоїсь причини люди не помічають на полицях заморожені овочі та фрукти без додавання цукру. А це цілком адекватна заміна свіжим, особливо в умовах осені.

4. Нестача вітаміну D

Восени світловий день коротший, тому особливо важливо бувати на сонці, адже саме так в організмі людини синтезується вітамін D. Загалом, денні прогулянки необхідні — це один з обов’язкових компонентів здорового способу життя.

5. Зловживання алкоголем

За статистикою, для більшості звичайних людей не літо з пікніками і прогулянками, а саме осінь стає проривом в країну веселих градусів. Адже через прохолодну погоду складно відмовитися від спокуси випити що-небудь міцне.

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