Аритмія та ішемічний інсульт. Відоме знеболювальне визнали небезпечним

Вживання диклофенаку значно збільшує шанси розвитку серйозних серцево-судинних захворювань.

Диклофенак може збільшити ризик смертельних захворювань на 50%, переконані датські вчені.

Дослідження, яке охопило 6,3 млн жителів Данії віком від 46 до 49 років, публікує British Medical Journal.

Фахівці знайшли тісний зв’язок між застосуванням диклофенаку та різними серцево-судинними проблемами, зокрема, аритмією, ішемічним інсультом, серцевою недостатністю і серцевим нападом.

Такі ускладнення спостерігалися вже в 30-денний період вживання ліків.

Негативний ефект помітили також у тих, хто приймав знижені дози препарату.

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Вчені також порівняли частоту виникнення серцевих захворювань у пацієнтів, що приймали диклофенак та інші знеболюючі.

Виявилося, що данці, які вживали диклофенак, відчували в середньому на один серцевий напад більше, ніж ті, хто вживав ібупрофен або напроксен.

Водночас пацієнти, які приймали диклофенак, втричі частіше страждали від серцевих захворювань, ніж ті, що вживали парацетамол.

До слова, раніше в Україні тимчасово заборонили Воду для ін’єкцій через непередбачувану побічну реакцію.

Фото: Рixabay