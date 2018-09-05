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Допоможе схуднути. Названо алкогольний напій від зайвих кілограмів

Вчені стверджують, пиво допомагає у схудненні.

Про це пише Країна здоров’я.

У складі хмелю (одному з основних інгредієнтів пива) є речовина ксантогумол, яка допомагає у боротьбі із зайвою вагою, підвищеним кров’яним тиском і діабетом.

Під час експерименту у гризунів, що харчувались жирною їжею і отримували при цьому добавку з ксантогумолу, притуплялася сприйнятливість до лептину, що викликає відчуття голоду.

Читайте: Організм реагує на схуднення як на вбивство – вчені

Тобто тварини швидше насичувались і відмовлялися від їжі, що позитивно впливало на їхню вагу.

До речі, раніше ми публікували 4 найнебезпечніших методи схуднення.

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