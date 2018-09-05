Метод військових: як заснути за 2 хвилини

Метод, за допомогою якого засинають американські військові, спрацьовує у 96% людей.

Цей метод дозволяє заснути в умовах сильної тривоги або в неспокійній обстановці, пише The Independent.

Щоб він подіяв, потрібно виконати кілька кроків:

Розслабте м’язи обличчя, включаючи язик, щелепу і м’язи навколо очей

Опустіть плечі так низько, наскільки це можливо, а потім – опустіть верхню і нижню частину руки. Спочатку з одного боку тіла, потім – з іншого

Зробіть видих і розслабте грудну клітку, потім – ноги. Починайте розслаблення з стегон і донизу.

Після розслаблення тіла очистіть розум від зайвих думок. Для цього потрібно уявити одну з картин:

ви лежите в човнику на спокійному тихому озері з блакитним небом над вами

ви лежите в чорному оксамитовому гамаку в темній кімнаті

або ж безперервно повторюйте собі Не думай, не думай, не думай.

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Раніше Факти ICTV писали, що у державах із високим доходом населення зростає число людей, які все менше часу приділяють фізичній активності, що ставить під загрозу їхнє здоров’я.

Фото: stocksnap.