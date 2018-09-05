На Закарпатті від менінгококової інфекції померла дитина

У ніч на 1 вересня від менінгококової інфекції в лікарні на Закарпатті померла 8-річна дівчинка.

У ніч із 31 серпня на 1 вересня від блискавичної форми менінгококової інфекції в обласній інфекційній лікарні померла восьмирічна дівчинка з с. Порошково Перечинського району, повідомляє Департамент охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

За словами медиків, ще 10 жителів села зараз знаходяться на лікуванні: одна дитина з важкою генералізованою формою – у відділенні інтенсивної терапії.

Шестеро хворих мають локалізовану форму – назофарингіт, а троє є носіями цього захворювання, стан пацієнтів стабільний.

Фахівці провели епідобстеження осередку за місцем проживання хворих.

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Здійснено комплекс протиепідемічних і дезінфекційних заходів, розроблений і введений у дію оперативний план заходів із локалізації і недопущення розповсюдження захворювання менінгококової інфекції у Перечинському районі.

Зараз ситуація із захворюваністю на менінгококову інфекцію в районі контрольована та стабільна.

У Порошківській школі з 3 по 7 вересня введено карантин.

До слова, в Тернополі 3-річний хлопчик помер у реанімації через те, що лікарі вчасно не розпізнали в нього менінгіт.

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