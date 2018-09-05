PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Прийняття закону Про лікарські засоби призведе до різкого підвищення цін в аптеках/

Прийняття закону Про лікарські засоби призведе до різкого підвищення цін в аптеках

Зміни до закону Про лікарські засоби від 04.04.1996 № 123/96-ВР, які Верховна рада має намір прийняти в перші дні нової сесії, призведуть до знищення конкуренції на аптечному ринку.

– І, як наслідок, ціни в аптеках зробить вище, медикаменти менш доступними, а можливість добігти до найближчої з них – спортивним досягненням. І все це в результаті монополізації ринку, хоча в назві законопроекту сказано, що мета його протилежна – боротьба за конкуренцію і права пацієнтів, – пише Кореспондент.

Новий законопроект містить норму про те, що ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами підприємцю буде отримати неможливо, якщо на день подання заяви про видачу ліцензії відстань по прямій лінії від місця запланованого розташування аптеки до найближчої аптеки становить менше 500 метрів.

Читайте: Доступні ліки: новий перелік безкоштовних препаратів (СПИСОК)

– Норма про 500 метрів ліквідує можливість відкривати нові аптеки, що залишить ринок без конкуренції. Залишаться великі державні і муніципальні аптечні мережі. І нечисленні розрізнені окремі аптеки, що не входять в мережі. Як тільки в мережі догоду новому законопроекту зруйнують, на ринку наступить хаос: поодинокі гравці, що залишилися, будуть мати слабкі позиції, їм виробники і постачальники будуть без особливих труднощів викручувати руки. Ціни будуть зростати, асортимент – звужуватися. І те, і інше є неодмінна наслідок диктату постачальників і виробників, – пише Кореспондент.

До слова, нещодавно в Україні виявили 75 найменувань незареєстрованих лікарських засобів.

Фотоdreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Викликає кровотечу! Розвінчаний міф про користь популярного препарату
Врятує від тисяч смертей! Вчені створили унікальний препарат
Спрей від нежитю
В Україні заборонили популярний спрей від нежитю
Ліки
Гліцин та Атаракс. Аптеки знімають з продажу незареєстровані ліки (СПИСОК)
В Україні заборонили 2 популярних медпрепарати
Дарниця продовжує заробляти на ексклюзивній торговій марці ПАТ Фармак
Ексклюзивне право Фармак на Корвалол Corvalolum підтверджено
Одеська обласна лікарня закупила ліки на 40% дешевше ніж Міністерство охорони здоров’я
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка