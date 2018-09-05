Прийняття закону Про лікарські засоби призведе до різкого підвищення цін в аптеках

Зміни до закону Про лікарські засоби від 04.04.1996 № 123/96-ВР, які Верховна рада має намір прийняти в перші дні нової сесії, призведуть до знищення конкуренції на аптечному ринку.

– І, як наслідок, ціни в аптеках зробить вище, медикаменти менш доступними, а можливість добігти до найближчої з них – спортивним досягненням. І все це в результаті монополізації ринку, хоча в назві законопроекту сказано, що мета його протилежна – боротьба за конкуренцію і права пацієнтів, – пише Кореспондент.

Новий законопроект містить норму про те, що ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами підприємцю буде отримати неможливо, якщо на день подання заяви про видачу ліцензії відстань по прямій лінії від місця запланованого розташування аптеки до найближчої аптеки становить менше 500 метрів.

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– Норма про 500 метрів ліквідує можливість відкривати нові аптеки, що залишить ринок без конкуренції. Залишаться великі державні і муніципальні аптечні мережі. І нечисленні розрізнені окремі аптеки, що не входять в мережі. Як тільки в мережі догоду новому законопроекту зруйнують, на ринку наступить хаос: поодинокі гравці, що залишилися, будуть мати слабкі позиції, їм виробники і постачальники будуть без особливих труднощів викручувати руки. Ціни будуть зростати, асортимент – звужуватися. І те, і інше є неодмінна наслідок диктату постачальників і виробників, – пише Кореспондент.

До слова, нещодавно в Україні виявили 75 найменувань незареєстрованих лікарських засобів.

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