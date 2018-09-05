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Вчені розробили революційний метод лікування незрячих дітей

Вчені розробили революційну генну терапію, яка змогла повернути зір сліпим дітям.

Вчений

Дослідники з США і Великої Британії розробили революційну генну терапію, яка відновила зір у дітей. За свої досягнення вчені отримають премію в 1 млн євро, повідомляє Голос Америки.

– Щорічну премію Vision Award фундації Champalimaud Foundation з Лісабону, Португалія, вручили у вівторок за роботу над лікуванням дітей, які від народження були незрячими через генетичні захворювання, – йдеться у повідомленні.

У фонді стверджують, що ці дослідження – медична революція, яка поклала початок новому лікуванню генетичних захворювань.

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До слова, вживання диклофенаку значно збільшує шанси розвитку серйозних серцево-судинних захворювань.

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