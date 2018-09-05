Як доходи впливають на фізичну активність – дослідження ВООЗ

У державах із високим доходом населення зростає число людей, які все менше часу приділяють фізичній активності, що ставить під загрозу їхнє здоров’я.

Про це свідчать дані соцопитування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), опубліковані у The Lancet, пише DW.

Експерти проаналізували дані майже 2 млн осіб у 168 країнах світу в період з 2001 по 2016 роки.

Виявилося, що найменш активними у 2016 році були жінки в Латинській Америці і Карибському регіоні, Південній Азії і забезпечених країнах Заходу.

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На іншому полюсі розташувалися Океанія, Східна і Південно-східна Азія, а також країни Африки на південь від Сахари.

У державах із розвиненою економікою недостатньо рухливими були в середньому 37% дорослого населення. У Німеччині цей показник склав 42%.

До речі, серед країн східної Європи позитивно відзначилася Молдова – 11,5%, а негативно – Сербія (39,5%).

Між тим, раніше вчені дійшли висновку, що фізичні навантаження можуть бути смертельно небезпечними.

Фото: МОЗ