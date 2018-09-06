Чи корисне вегетаріанство – правда від Супрун

В.о. міністра МОЗ Уляна Супрун розповіла, чи допоможе вегетаріанство у схудненні

Про це йдеться на її Facebook-сторінці.

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа – виключення з раціону м’яса тварин. Існують й більш суворі види вегетаріанських дієт – веганство. Його прихильники відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження.

Близько 7 років тому почала поширюватись неправдива інформація про те, що ВООЗ визнало вегетаріанство хворобою.

– Належним чином спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Академія харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить для людей на всіх етапах життєвого циклу, – розповідає лікарка.

Рослинна їжа є повноцінною для харчування. Однак вона має бути підібрана ретельно. Такий спосіб харчування – це не лише відмова від м’яса та продуктів тваринного походження.

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З правильним рослинним раціоном і повноцінною заміною тваринного білка на рослинний можна зменшити ризик появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею – очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно.

– Якщо хочете розпочати таку дієту – підходьте до цього розумно та зважено. Починайте повільно та поступово прибирати м’ясо чи інші продукти тваринного походження зі свого раціону. Якщо не дуже любите фрукти чи овочі – це може стати проблемою. Обов’язково консультуйтеся зі своїм лікарем, – додає Супрун.

До слова, раніше Супрун розповіла, чи можна заїдати стрес і як з ним боротися.