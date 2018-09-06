На популярному курорті України виявили холеру

Наприкінці серпня до лікарні Бердянська потрапив відпочивальник із Новомосковська з симптомами холери. Зараз загрози розповсюдження захворювання немає.
Відпочивальник із Новомосковська потрапив до лікарні Бердянська з симптомами холери ще 28 серпня, пише pro.berdyansk.biz.
За день його сампочуття покращилось і він залишив лікарню, а 31 серпня взагалі поїхав із Бердянська.
Вже після цього лікарі отримали результати аналізів пацієнта. З’ясувалося, що чоловік дійсно хворий на холеру.
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За словами фахівців Запорізького обласного лабораторного центру, збудник холери у відпочивальника нетоксигенний.
– Він незаразний, може викликати легку форму захворювання, але створити “грізну” холеру з поширенням не може.
Це холера, але не та сильна холера, яка мільйони валить. Це слабка, яка важких форм не викликає, – пояснив заступник директора лабораторного центру Олександр Мащак.
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Фото: Pixabay