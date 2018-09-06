На популярному курорті України виявили холеру

Наприкінці серпня до лікарні Бердянська потрапив відпочивальник із Новомосковська з симптомами холери. Зараз загрози розповсюдження захворювання немає.

Відпочивальник із Новомосковська потрапив до лікарні Бердянська з симптомами холери ще 28 серпня, пише pro.berdyansk.biz.

За день його сампочуття покращилось і він залишив лікарню, а 31 серпня взагалі поїхав із Бердянська.

Вже після цього лікарі отримали результати аналізів пацієнта. З’ясувалося, що чоловік дійсно хворий на холеру.

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За словами фахівців Запорізького обласного лабораторного центру, збудник холери у відпочивальника нетоксигенний.

– Він незаразний, може викликати легку форму захворювання, але створити “грізну” холеру з поширенням не може.

Це холера, але не та сильна холера, яка мільйони валить. Це слабка, яка важких форм не викликає, – пояснив заступник директора лабораторного центру Олександр Мащак.