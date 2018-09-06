Здоров’я 1,4 мільярда людей під загрозою – ВООЗ

Людям загрожують смертоносні хвороби через недостатню фізичну активність.

Фахівці з Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) заявили, що 1,4 мільярда людей у ​​майбутньому ризикують зіткнутися з цукровим діабетом 2-го типу, серцево-судинними захворюваннями, деменцією, раком грудей і товстої кишки через недостатню фізичну активність, що, можливо, призведе до ранньої смерті.

Дослідження опубліковано в журналі The Lancet Global Health.

Доктор Регіна Гутхольд, провідний автор дослідження відзначає, що більше чверті дорослих людей ведуть недостатньо активний спосіб життя. І така тенденція все ще зберігається.

З 2001 по 2016 рік жителі західних країн з високим рівнем доходу, а також Латинської Америки і Карибського басейну стали приділяти менше часу фізичній активності. Учені пояснюють це переходом до сидячого способу життя, збільшенням часу відпочинку і тим, що в цих регіонах все більша перевага віддається автотранспорту. Водночас у країнах з більш низьким доходом у людей більше фізичного навантаження на роботі й менше доступу до “пасивних” видів транспорту.

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Згідно з рекомендаціями ВООЗ, люди у віці 18-64 років повинні приділяти помірним навантаженням не менше 150 хвилин на тиждень або не менше 75 хвилин інтенсивним.

Опитування, проведене серед людей старше 18 років, охопило 1,9 мільйона чоловік зі 168 країн.

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