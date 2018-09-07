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Сушарки для рук небезпечні для здоров’я – вчені

Сушарки для рук можуть викликати спалахи бактеріальних інфекцій.

Сушилка для рук

Вчені з Франції, Італії та Великої Британії провели експерименти, в результаті яких стало відомо, що сушарки для рук можуть бути причиною поширення смертоносних мікроорганізмів, повідомляє MedicalXpress.

Дослідники вивчили поширення мікробів в туалетах лікарень. Особливу увагу звертали на рівні бактеріального забруднення в приміщеннях з сушарками.

В результаті стало відомо, що поширення бактерій таких штамів як, золотистий стафілокок, ентерокок та ентеробактерії, набагато вище в туалетах з сушарками.

Все через те, що потоки повітря розносять бактерії, що залишилися на руках, на великі відстані.

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До слова, вчені стверджують, що пиво допомагає у схудненні.

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