Травма на все життя і самогубство: чим небезпечний булінг у школах

67% українських школярів минулого року стикнулися з постійним булінгом.

Відправляючи дитину до школи, батьки не завжди усвідомлюють, що там можуть траплятись досить жорстокі та непередбачувані речі. Шанси стати жертвою булінгу з боку однолітків дуже високі.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook дала поради батькам, як треба поводитись, коли діти стикаються з булінгом у школах.

Супрун зазначає, що 67% українських школярів минулого року стикнулися з постійним булінгом і це є дуже високим показником не тільки в Україні, але й в усьому світі.

Дітлахів, за її словами, можуть бити або погрожувати побиттям, принижувати словесно, розповсюджувати плітки та чутки, писати образливі записки та навіть булити в інтернеті.

– Такий “спосіб спілкування” може травмувати дитину на все життя та причинити великі страждання. Діти, які зазнають булінгу, мають не лише емоційні, психологічні, соціальні проблеми, а також є в зоні ризику скоєння самогубств, – додала вона.

Супрун наголошує, що зазвичай діти мають сміливість знущатись з інших поза очима дорослих та майже без свідків, таким чином приховуючи свої “злочини”.

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– Не ігноруйте будь-які ознаки булінгу! Адже часто дорослі вважають, що діти мають порозумітися самі й тому не втручаються у подібні ситуації. Важливо відкрито говорити про це з дитиною, за потреби зібрати факти та докази та обговорювати ситуацію з керівництвом закладу, – закликає очільниця МОЗ.

До слова, Супрун назвала шкільні лінійки “пережитком радянської традиції”.