Чому сміх корисних для здоров’я – відповідь Супрун

Коли йдеться про підтримання хорошого стану здоров‘я та профілактику захворювань, сміх можна порівняти навіть з користю збалансованої дієти та фізичної активності.

Про це заявляє в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

З досліджуваних терапевтичних ефектів сміху, переваги було виявлено в багатьох напрямках медичної допомоги, включаючи реабілітацію, онкологічні захворювання та в психіатрії.

За словами Супрун, деякі дослідження навіть вказують, що сміх здатен покращувати когнітивні функції серед людей похилого віку.

Звісно, сміх підвищує настрій, чим здатен нівелювати шкоду стресу та відчуття тривожності. Адже такі негативні емоції посилюють вироблення гормонів стресу, які пригнічують імунну систему.

Як наслідок – ми стаємо більш вразливими до різних захворювань.

Сміх викликає протилежні реакції та процеси, у порівнянні з стресом. Він зупиняє вироблення гормону кортизолу, і водночас стимулює вироблення нейромедіаторів (біологічно активних хімічних речовин), таких як дофамін, що сприяють кращому самопочуттю та мають заспокійливу дію.

Як правило, саме завдяки властивості пригнічувати стрес, сміх вважають корисним для здоров‘я: починаючи від його здатності зменшувати запалення до покращення кровотоку.



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