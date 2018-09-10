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Що робити при отруєнні у зоні викидів кримського Титану – поради МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити у разі отруєння тим жителям південних районів України, які потенційно можуть постраждати через викиди заводу Титан в окупованому Криму.

МОЗ разом з Мінінформполітики підготували відповідний буклет з рекомендаціями для жителів цих населених пунктів.

Симптоми отруєння

Хімічні сполуки можуть подразнювати очі, слизові оболонки, шкіру та дихальні шляхи, може виникати утруднення дихання – кашель, виділення мокротиння, іноді з домішками крові, нежить, відчуття сухості в горлі, осиплість голосу, нежить, носова кровотеча, біль у грудях.

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди?

  • Винні російські військові, які скинули снаряди 42%, 92 votes
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  • Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 17%, 37 votes
    37 votes 17%
    17%
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При цьому при подразненні слизової оболонки очей можливе почервоніння, запалення, набряклість, помутніння рогівки, ураження райдужної оболонки очей.

При гострих отруєннях – головний біль, запаморочення, загальна слабкість.

Хімічне забруднення також може ускладнити хронічні захворювання легенів, такі як астма та емфізема.

Що робити:

  • В приміщеннях щільно закрити вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки;
  • вхідні двері зашторити щільною тканиною;
  • заклеїти щілини у вікнах і стиках рам скотчем чи лейкопластиром;
  • при появі запаху використовувати ватно-марлеву повʼязку, змочену 2%-м розчином питної соди.

Якщо ви знаходитеся на вулиці:

  • Теж бажано вдягнути ватно-марлеву повʼязку;
  • не перебувати в долинах, ярах, а також у підвалах і в напівпідвальних приміщеннях;
  • слідкуйте за напрямком вітру.

При ускладнені ситуації (при зміні напрямку вітру) визначити маршрут виходу із зони потенційної хімічної небезпеки (виходити в сторону, перпендикулярну напрямку вітру) та якнайшвидше покинути цю зону.

При сприятливій зміні вітру, після виходу із зони забруднення або отриманні сигналу про закінчення хімічної небезпеки:

  • відкрити вікна і двері, провітрити приміщення;
  • змінити верхній одяг;
  • прийняти душ або вимити відкриті частини тіла з милом;
  • виключити будь-які фізичні навантаження.

Продукти харчування (овочі та фрукти) промити слабким (2%) мильно-содовим розчином.

Читайте: Хімвикиди в Криму: 2 тисячі дітей вивезуть з Херсонщини

Нагадаємо, урядова комісія назвала дві версії, чим можуть бути викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

 

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