Що робити при отруєнні у зоні викидів кримського Титану – поради МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити у разі отруєння тим жителям південних районів України, які потенційно можуть постраждати через викиди заводу Титан в окупованому Криму.

МОЗ разом з Мінінформполітики підготували відповідний буклет з рекомендаціями для жителів цих населених пунктів.

Симптоми отруєння

Хімічні сполуки можуть подразнювати очі, слизові оболонки, шкіру та дихальні шляхи, може виникати утруднення дихання – кашель, виділення мокротиння, іноді з домішками крові, нежить, відчуття сухості в горлі, осиплість голосу, нежить, носова кровотеча, біль у грудях.

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди? Винні російські військові, які скинули снаряди 42%, 92 votes 92 votes 42% 42%

Це недбальство робітників і так званої “влади” 41%, 88 votes 88 votes 41% 41%

Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 17%, 37 votes 37 votes 17% 17% Всього голосів: 217 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

При цьому при подразненні слизової оболонки очей можливе почервоніння, запалення, набряклість, помутніння рогівки, ураження райдужної оболонки очей.

При гострих отруєннях – головний біль, запаморочення, загальна слабкість.

Хімічне забруднення також може ускладнити хронічні захворювання легенів, такі як астма та емфізема.

Що робити:

В приміщеннях щільно закрити вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки;

вхідні двері зашторити щільною тканиною;

заклеїти щілини у вікнах і стиках рам скотчем чи лейкопластиром;

при появі запаху використовувати ватно-марлеву повʼязку, змочену 2%-м розчином питної соди.

Якщо ви знаходитеся на вулиці:

Теж бажано вдягнути ватно-марлеву повʼязку;

не перебувати в долинах, ярах, а також у підвалах і в напівпідвальних приміщеннях;

слідкуйте за напрямком вітру.

При ускладнені ситуації (при зміні напрямку вітру) визначити маршрут виходу із зони потенційної хімічної небезпеки (виходити в сторону, перпендикулярну напрямку вітру) та якнайшвидше покинути цю зону.

При сприятливій зміні вітру, після виходу із зони забруднення або отриманні сигналу про закінчення хімічної небезпеки:

відкрити вікна і двері, провітрити приміщення;

змінити верхній одяг;

прийняти душ або вимити відкриті частини тіла з милом;

виключити будь-які фізичні навантаження.

Продукти харчування (овочі та фрукти) промити слабким (2%) мильно-содовим розчином.

Читайте: Хімвикиди в Криму: 2 тисячі дітей вивезуть з Херсонщини

Нагадаємо, урядова комісія назвала дві версії, чим можуть бути викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.