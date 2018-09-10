Як швидко заснути: 6 лайфхаків від Супрун

Краще не чекати, доки вас “вимкне” від втоми, а підготуватися до сну заздалегідь.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун опублікувала у Facebook поради, які допоможуть налагодити повноцінний сон.

Готуйте очі до сну заздалегідь

Будь-яке світло може пригнічувати вироблення мелатоніну (гормон сну). Тому краще не дивитися телевізор та не користуватися гаджетами перед сном.

Послухайте музику

Дослідження показали, що музика з ритмом від 60 до 80 ударів на хвилину допомагає швидше заснути. Краще слухати її за 30-45 хвилин до сну.

Уявіть приємне місце

Одне з досліджень виявило, що візуалізація приємної картини чи місця сприяє швидкому розслабленню та відволікає від зайвих думок.

Зігрійте кінцівки

Аби швидше заснути можна одягнути шкарпетки або зробити теплу ванну для ніг.

Слідкуйте за раціоном

Аби краще засинати також потрібно стежити за раціоном. Наприклад уникати споживання кофеїну (6 годин до сну), алкоголю (4 години до сну) та великої кількості їжі перед сном.

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Крім того, не рекомендується курити незадовго до сну.

Почитайте книгу

– Це чудовий прийом, який допоможе відчути сонливість. Краще читати друковану книжку, аніж на телефоні чи іншому ґаджеті. Додаткове світло не сприятиме швидкому засинанню. Використовуйте ліжко виключно для сну: не їжте в ліжку, не дивіться телевізор і не працюйте. Це має бути місце для відпочинку та відновлення сил, – підсумувала Супрун.

До слова, в.о. міністра МОЗ Уляна Супрун розповіла, чи допоможе вегетаріанство у схудненні.