Я доступний: Кларксон готовий стати воротарем Ліверпуля

Відомий британський ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон тролить воротаря Ліверпуля Каріуса.

Знаменитий британський телеведучий автошоу The Grand Tour, а у минулому Top Gear, Джеремі Кларксон не залишився осторонь від кепкувань над воротарем Ліверпуля Лорисом Каріусом за підсумком учорашнього матчу з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів (1: 3).

Нагадаємо, голкіпер Ліверпуля привіз у свої ворота два з трьох голів Реала у фіналі. Після його помилок забивали Карім Бензема і Гарет Бейл. Кларксон у своєму Instagram опублікував фотографію, де він стоїть у воротах на футбольному полі, з підписом: “Дорогий Ліверпуль. Я доступний”.

Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 26 Май 2018 в 2:31 PDT

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До слова, Каріус після програного фіналу Ліги чемпіонів Реалу не зміг стримати сліз.