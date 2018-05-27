PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Я доступний: Кларксон готовий стати воротарем Ліверпуля/

Я доступний: Кларксон готовий стати воротарем Ліверпуля

Відомий британський ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон тролить воротаря Ліверпуля Каріуса.

Знаменитий британський телеведучий автошоу The Grand Tour, а у минулому Top Gear, Джеремі Кларксон не залишився осторонь від кепкувань над воротарем Ліверпуля Лорисом Каріусом за підсумком учорашнього матчу з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів (1: 3).

Нагадаємо, голкіпер Ліверпуля привіз у свої ворота два з трьох голів Реала у фіналі. Після його помилок забивали Карім Бензема і Гарет Бейл. Кларксон у своєму Instagram опублікував фотографію, де він стоїть у воротах на футбольному полі, з підписом: “Дорогий Ліверпуль. Я доступний”.

Читайте: Було чудово у Реалі: Роналду анонсував сенсаційну заяву

До слова, Каріус після програного фіналу Ліги чемпіонів Реалу не зміг стримати сліз.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка