Чоловік вигулював гігантського пітона по вулиці

У Росії чоловік здивував і налякав місцевих жителів, вийшовши на прогулянку з улюбленими вихованцями – гігантським пітоном і кішкою.
– Не дарма ж мене Мауглі прозвали. У мене є і тигри, і пітони, – говорить він.
Господар пітона стверджує, що повністю тримає ситуацію під контролем і його вихованець не є небезпечним ні для суспільства, ні для нього самого, ні навіть для кішки. За його словами, змія регулярно харчується кроликами, тому сита і не стане полювати.
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До речі, раніше у мережі з’явився відеозапис, на якому показано, як житель Нижнього Новгороду
вигулює свого леопарда.
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