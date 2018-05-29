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Конфуз РосЗМІ: Кремль “присвоїв” трамваї з Києва

Російський ЗМІ опублікував новину про те, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи фотографії з Києва.

Черговий конфуз російських ЗМІ помітив користувач Rig Sec в Twitter.

На фото – львівський низькопідлоговий трамвай Електрон, який запустили на київській Борщагівці.

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– Дивно, коли в РФ (Крадуть. – Ред.) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес у своїй країні, – підписав він фото.

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Конфуз РосЗМІ: Кремль “присвоїв” трамваї з Києва / 4 фотографии

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