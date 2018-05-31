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BadComedian висміяв найкасовіший російський фільм Рух вгору

Відеоблогер BadComedian випустив огляд на російський фільм Рух вгору, який готувався декілька місяців. Відео триває більше двох годин.

За ніч відео набрало близько мільйона переглядів і потрапило на перше місце в тренди російського YouTube.

Рух вгору став найкасовішим російським фільмом за всю історію прокату. Вдови одразу декількох героїв фільму заявили, що в сценарії реальні події були спотворені, і вимагали змінити імена і прізвища персонажів. Вони подали до суду на творців фільму, але програли його.

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На історичній недостовірності фільму в своєму огляді сконцентрувався і BadComedian. При цьому вихід огляду неодноразово відкладався і розтягнувся на кілька місяців через те, що творці фільму переносили вихід Руху вгору на носіях.

Нагадаємо, російські ЗМІ проілюстрували новину про запуск швидкісного трамваю у Пітері фотографіями з Києва.

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