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Працівник готелю припаркував Porsche клієнта під кросовер

Працівник готелю Hyatt Regency в австралійському Сіднеї припаркував Porsche 911 клієнта таким чином, що спорткар виявився під кросовером Subaru.

Про це передає InfoCar.

Інцидент стався рано вранці у четвер, 31 травня. Паркувальник, якому постоялець готелю залишив свій автомобіль, не впорався з керуванням і опинився затиснутим в салоні Porsche 911 з м’яким дахом.

Рятувальники, які прибули на місце, відрізали частину м’якого даху і звільнили винуватця ДТП.

За словами комерційного директора Hyatt Regency Sydney Метью Талбота, паркувальник не отримав травм і знаходиться в хорошому настрої.

Керівництво Hyatt Regency Sydney пообіцяло провести “повне розслідування” інциденту у співпраці з місцевою владою.

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Нагадаємо, у Києві герою парковки залишили побажання на дверях і бампері.

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