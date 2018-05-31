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Випередив Путіна. Лавров першим потиснув руку Кім Чен Ину

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні у Пхеньяні провів зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Кім Чен Ин і Лавров

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Таким чином Лавров став першим росіянином, який зустрічався з лідером Північної Кореї віч-на-віч.

Не бачив його і Путін, глава МЗС лише передав вітання Кім Чен Ину від президента Росії.

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Випередив Путіна. Лавров першим потиснув руку Кім Чен Ину / 2 фотографии

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До речі, США відновили діалог з КНДР, тому зустріч Трампа та Кім Чен Ина все ж може відбутися.

ФотоМИД РФ

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