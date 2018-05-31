Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні у Пхеньяні провів зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Таким чином Лавров став першим росіянином, який зустрічався з лідером Північної Кореї віч-на-віч.

Не бачив його і Путін, глава МЗС лише передав вітання Кім Чен Ину від президента Росії.



Випередив Путіна. Лавров першим потиснув руку Кім Чен Ину / 2 фотографии

Читайте: У США випустили пам’ятну монету до зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

До речі, США відновили діалог з КНДР, тому зустріч Трампа та Кім Чен Ина все ж може відбутися.

Фото: МИД РФ