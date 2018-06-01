Чоловік поліз у туалет за телефоном і застряг

На південному сході Китаю чоловік застряг рукою в унітазі після спроби дістати з нього телефон.
Житель Китаю застряг у туалеті, коли спробував дістати з нього телефон, повідомляє Daily Mail.
Чоловік засунув руку надто глибоко, а витягти її самостійно вже не зміг.
Рятувати чоловіка прийшли пожежники. Вони залили в отвір мийну рідину, щоб зменшити тертя.
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Проте це не допомогло визволити руку, тому унітаз довелося розбити.
Рука постраждалого чоловіка почервоніла та розпухла. Чи вдалося дістати телефон, невідомо.
До речі, це не перший подібний випадок. Раніше в Туреччині чоловік застряг по плече в трубі унітазу, намагаючись дістати телефон.
Фото: Guangzhou Fire Brigade
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