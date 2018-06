Підкачаний чи жирний? Кіт-бодібілдер став мемом через мускулатуру

Фото розлетілися мережею після того, як один з користувачів виклав світлини кота у Twitter.

– Щодня я думаю про цього буйволового кота, який зустрівся минулого року, – пише користувач buff cat.

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id

— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.