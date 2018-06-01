Підкачаний чи жирний? Кіт-бодібілдер став мемом через мускулатуру

У мережі набирають популярності фото кота з Канади, у якого мускулатура, як у бодібілдера. Користувачі почали створювати різні демотиватори з пухнастим.
Фото розлетілися мережею після того, як один з користувачів виклав світлини кота у Twitter.
– Щодня я думаю про цього буйволового кота, який зустрівся минулого року, – пише користувач buff cat.
everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id
— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.
BuzzFeed повідомляє, що аккаунт buff cat у Twitter виявився зареєстрованим дівчиною з канадського міста Квебек, яка любить котів.
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А ось ветеринар із Нью-Йорка Ден Сміт зазначає, що тварина може страждати від унікальної генетичної мутації.
– Існує генетична мутація, яка зустрічається, в основному, у деяких порід корів, і називається “подвійною мускулатурою”. Я чув про рідкісні випадки у таких порід собак, як ротвейлери і грейхаунди, але ніколи – у котів. Цей може бути першим, – розповів ветеринар.
Фото кремезного кота викликали багато жартів і “фотожаб” у соціальних мережах. Ми зібрали найсмішніші з них:
buff cat: REDUX sound on pic.twitter.com/qQKqDl0wdL
— brad esposito (@braddybb) 31 мая 2018 г.