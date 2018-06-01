PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Підкачаний чи жирний? Кіт-бодібілдер став мемом через мускулатуру/

Підкачаний чи жирний? Кіт-бодібілдер став мемом через мускулатуру

У мережі набирають популярності фото кота з Канади, у якого мускулатура, як у бодібілдера. Користувачі почали створювати різні демотиватори з пухнастим.

Фото розлетілися мережею після того, як один з користувачів виклав світлини кота у Twitter.

– Щодня я думаю про цього буйволового кота, який зустрівся минулого року, – пише користувач buff cat.

BuzzFeed повідомляє, що аккаунт buff cat у Twitter виявився зареєстрованим дівчиною з канадського міста Квебек, яка любить котів.

Читайте: Лисий і лютий: кіт зі злою мордою став зіркою

А ось ветеринар із Нью-Йорка Ден Сміт зазначає, що тварина може страждати від унікальної генетичної мутації.

– Існує генетична мутація, яка зустрічається, в основному, у деяких порід корів, і називається “подвійною мускулатурою”. Я чув про рідкісні випадки у таких порід собак, як ротвейлери і грейхаунди, але ніколи – у котів. Цей може бути першим, – розповів ветеринар.

Фото кремезного кота викликали багато жартів і “фотожаб” у соціальних мережах. Ми зібрали найсмішніші з них:

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка