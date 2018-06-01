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Пілот екстрено посадив літак через смердючого пасажира

Літак летів з Нідерландів до Іспанії, здійснив вимушену посадку в Португалії.

Пасажири, які опинилися поблизу від смердючих чоловіки, почали падати в непритомність, у деяких навіть відкрилася блювота, повідомляє Mirror.

Екіпаж спробував ізолювати смердючого пасажира в туалеті літака, але це не допомогло. Тому довелося екстрено йти на посадку в Португалії.

Читайте: В аеропорту Варшави екстрено приземлився літак

Чоловіка вивели з Boeing 737, а його “жертвам” надали медичну допомогу.

Раніше Факти ICTV писали, що стюард ірландської авіакомпанії Ryanair Паоло виконав сексуальний танець в літаку під час польоту.

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