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Відсутність паперу. У Венесуелі метро стало безкоштовним

У столиці Венесуели Каракасі метрополітен обслуговує пасажирів безкоштовно. Це через те, що закінчився папір, на якому друкувалися квитки.

Джерела в керівництві метро Каракаса зазначило, що папір для квитків закуповувався за кордоном. Однак уже понад рік уряд не виділяв валюту на ці цілі, і запаси паперу закінчилися, повідомляє Reuters.

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Офіційно керівництво метро назвало іншу причину, по якій зі станцій прибрали контролерів, а турнікети на вході відкрили. За словами глави компанії Сезара Веги, контролерів прибрали лише з кількох станцій в рамках оптимізації роботи персоналу.

Раніше Факти ICTV писали, що Київський метрополітен виведе з обігу жетони і перейде на безготівковий розрахунок з осені 2018 року.

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