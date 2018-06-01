Відсутність паперу. У Венесуелі метро стало безкоштовним

У столиці Венесуели Каракасі метрополітен обслуговує пасажирів безкоштовно. Це через те, що закінчився папір, на якому друкувалися квитки.
Джерела в керівництві метро Каракаса зазначило, що папір для квитків закуповувався за кордоном. Однак уже понад рік уряд не виділяв валюту на ці цілі, і запаси паперу закінчилися, повідомляє Reuters.
Читайте: Венесуела випустила власну криптовалюту Петро
Офіційно керівництво метро назвало іншу причину, по якій зі станцій прибрали контролерів, а турнікети на вході відкрили. За словами глави компанії Сезара Веги, контролерів прибрали лише з кількох станцій в рамках оптимізації роботи персоналу.
Раніше Факти ICTV писали, що Київський метрополітен виведе з обігу жетони і перейде на безготівковий розрахунок з осені 2018 року.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+